В Казани открыли мемориальную доску летчику Михаилу Девятаеву

В Казани 21 декабря состоялось торжественное открытие мемориальной доски летчику времен ВОВ Михаилу Девятаеву. Церемония открытия прошла у здания Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта.

Организовали установку мемориальной доски фонд памяти Александра Печерского при поддержке Фонда президентских грантов.

На церемонии присутствовал сын Михаила Девятаева – Александр.

Михаил Девятаев родился в селе Торбеево Спасского уезда. В возрасте 17 лет он переехал в Казань, где поступил в речной техникум, на здании которого как раз и разметили мемориальную доску. После войны он продолжил жить в Казани до конца жизни.

Ранее сообщалось, что в России вышел в прокат фильм режиссера Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Он повествует о событиях в жизни Михаила Девятаева, когда он сражался во Второй мировой войне против немецких оккупантов и их союзников, но попал в плен. В феврале 1945 года летчик Девятаев совершил побег из немецкого концлагеря на угнанном бомбардировщике.