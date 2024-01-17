В Казани тракторист не пропустил девушку на пешеходном переходе

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Город
17 января 2024  12:41
Автор:
Виктория Осинина

За прошедшие сутки, 16 января, в Казани произошло 156 ДТП, из них 3 происшествия с пострадавшими.

Около девяти часов вечера 26-летний водитель трактора «Белорус» напротив дома №35 к. 1 по ул. Назарбаева, по предварительным данным, при повороте налево на регулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу и совершил наезд на 30-летнюю девушку. В результате происшествия пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи ее отпустили из травмпункта.

Всего за сутки к ответственности за нарушение ПДД привлекли 565 водителей и 130 пешеходов, шесть водителей задержаны с признаками опьянения, сообщает Госавтоинспекция Казани.

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В Казани тракторист не пропустил девушку на пешеходном переходе
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