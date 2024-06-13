В Казани трамвай сошел с рельсов из-за их разрыва на фоне жары

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Город
13 июня 2024  16:21
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани на улице Копылова произошёл сход трамвайного вагона №1360, следовавшего по маршруту №1. Причиной инцидента стало сочетание факторов: повышенный температурный режим, вызвавший расширение рельсового полотна, и износ путей, уложенных еще в 1996 году.

В МУП «Метроэлектротранс» сообщили, что сотрудники службы путевого хозяйства наземного транспорта ежедневно следят за состоянием трамвайных путей, однако 70 километров из 132 находятся в критическом состоянии и требуют капитального ремонта.

Обновление путей, подстанций и кабельного хозяйства наземного электротранспорта в Казани требует около 5 миллиардов рублей.

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