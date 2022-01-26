В Казань турнир по шахматам на Кубок мэра приедет чемпион мира Анатолий Карпов

В Казани с 28 по 30 января в спортивной школе олимпийского резерва «Первая» пройдет турнир по шахматам на Кубок мэра, сообщает мэрия Казани.

На открытие турнира приедет шахматист Владислав Артемьев, который занимает 1-е место в российском рейтинге и 5-е место – в мировом. Также планируется, что в открытии примет участие советский и российский гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

В турнире будут участвовать 32 спортсмена из Татарстана и других регионов России.

Закрытие турнира и церемония награждения состоится 30 января в 14:00.