 В Казань турнир по шахматам на Кубок мэра приедет чемпион мира Анатолий Карпов
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В Казань турнир по шахматам на Кубок мэра приедет чемпион мира Анатолий Карпов

Турнир пройдет с 28 по 30 января в спортивной школе олимпийского резерва «Первая».

Город
26 января 2022  19:08
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани с 28 по 30 января в спортивной школе олимпийского резерва «Первая» пройдет турнир по шахматам на Кубок мэра, сообщает мэрия Казани.

На открытие турнира приедет шахматист Владислав Артемьев, который занимает 1-е место в российском рейтинге и 5-е место – в мировом. Также планируется, что в открытии примет участие советский и российский гроссмейстер, чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

В турнире будут участвовать 32 спортсмена из Татарстана и других регионов России.

Закрытие турнира и церемония награждения состоится 30 января в 14:00.

 

 

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