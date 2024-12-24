В Казани у Центра семьи ограничат движение из-за открытия елки

В Казани в связи с торжественным открытием главной новогодней елки, расположенной рядом с Центром семьи «Казан», будет ограничено автомобильное движение на улице Сибгата Хакима. Как сообщает городская Госавтоинспекция, перекрытие дороги начнется сегодня с 17:00 и продлится до 22:00.

«В связи с подготовительными работами и проведением праздничных мероприятий 24 декабря 2024 года, движение транспорта будет остановлено на участке улицы С. Хакима между улицами Декабристов и Абсалямова», — информирует ведомство.