В Казани у должника арестовали Citroen из-за долга в 6 млн рублей

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Город
6 августа 2024  10:57
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанские судебные приставы арестовали автомобиль Citroen Berlingo, принадлежащий местному жителю, за накопившийся долг в размере более 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебных приставов по Республике Татарстан.

Выяснилось, что житель Ново-Савиновского района задолжал банку 6 млн 257 тысяч рублей. Для взыскания задолженности приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд, в ходе которого и был обнаружен автомобиль должника.

Citroen поместили на спецстоянку. Если владелец не погасит долг в установленный срок, иномарка будет продана на торгах.

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