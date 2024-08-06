В Казани у должника арестовали Citroen из-за долга в 6 млн рублей

Казанские судебные приставы арестовали автомобиль Citroen Berlingo, принадлежащий местному жителю, за накопившийся долг в размере более 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебных приставов по Республике Татарстан.

Выяснилось, что житель Ново-Савиновского района задолжал банку 6 млн 257 тысяч рублей. Для взыскания задолженности приставы совместно с сотрудниками ГИБДД провели рейд, в ходе которого и был обнаружен автомобиль должника.

Citroen поместили на спецстоянку. Если владелец не погасит долг в установленный срок, иномарка будет продана на торгах.