62-летний водитель был госпитализирован после ДТП у Кремлевской Набережной

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Город
8 августа 2024  11:47
Автор:
Эндже Гарафиева

Вчера, 7 августа, в центре Казани произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого один из них перевернулся. Авария случилась на улице Кремлевская Набережная при повороте на улицу Кремлевская.

По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Renault Kaptur при повороте не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двумя машинами – Mazda и Hyundai, двигавшимися в попутном направлении. От удара Renault опрокинулся на крышу.

Водитель Renault получил различные травмы и был госпитализирован. В Госавтоинспекции Казани сообщили о возбуждении дела об административном правонарушении. Проводится расследование.

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