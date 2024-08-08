62-летний водитель был госпитализирован после ДТП у Кремлевской Набережной

Вчера, 7 августа, в центре Казани произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого один из них перевернулся. Авария случилась на улице Кремлевская Набережная при повороте на улицу Кремлевская.

По предварительным данным, 62-летний водитель автомобиля Renault Kaptur при повороте не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с двумя машинами – Mazda и Hyundai, двигавшимися в попутном направлении. От удара Renault опрокинулся на крышу.

Водитель Renault получил различные травмы и был госпитализирован. В Госавтоинспекции Казани сообщили о возбуждении дела об административном правонарушении. Проводится расследование.