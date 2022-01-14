 В Казани у РКБ планируют построить микрорайон на 270 тыс. кв. метров жилья
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В Казани у РКБ планируют построить микрорайон на 270 тыс. кв. метров жилья

Будущий микрорайон рассчитан на 12 тыс. человек.

Город
14 января 2022  10:13
Автор:
Ольга Ильина

В Казани обсуждают планировку территории по улице Братьев Батталовых площадью 29,1 га, согласно информации, опубликованной в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.

Микрорайон, который появится здесь, будет рассчитан на 12 тыс. человек, а общая площадь квартир составит более 269 тыс. квадратных метров. Более того, еще 5,7 тыс. кв. метров помещений жилого дома отводятся под коммерческие нужды. Всего планируется построить шесть жилых кварталов.

Также на территории планируется построить четыре дошкольных учреждений на 1,3 тыс. мест, школу на 2,1 тыс. детей и совмещенную детскую и взрослую поликлинику. Кроме того, будет и «зеленая зона» – предусмотрены сквер и парк, а общая площадь озелененных территорий составит 4,8 га.

Напомним, в Пестречинском районе так же планируется построить новый жилой комплекс на три тыс. человек площадью 21 га.

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