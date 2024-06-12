В Казани у трамвая отказали тормоза, две машины пострадали

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Город
12 июня 2024  20:00
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани на пересечении улиц Адоратского и Ямашева трамвай, потерявший управление, столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Очевидцы делятся видеозаписями просшествия в социальных сетях.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у трамвая. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время движение в районе аварии затруднено. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Инцидент вызвал волну обсуждений в сети. Многие пользователи выражают удивление и тревогу по поводу безопасности транспорта в городе.

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