В Казани у трамвая отказали тормоза, две машины пострадали

В Казани на пересечении улиц Адоратского и Ямашева трамвай, потерявший управление, столкнулся с двумя легковыми автомобилями. Очевидцы делятся видеозаписями просшествия в социальных сетях.

По предварительным данным, причиной ДТП стал отказ тормозов у трамвая. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время движение в районе аварии затруднено. Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия.

Инцидент вызвал волну обсуждений в сети. Многие пользователи выражают удивление и тревогу по поводу безопасности транспорта в городе.