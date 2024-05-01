В Казани участники СВО смогут дистанционно пройти тестирование в рамках программы «Время героев»

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Россия/Мир
1 мая 2024  13:29
Автор:
Эндже Гарафиева

Бойцы специальной военной операции могут пройти дистанционное тестирование в столице Татарстана для участия в программе «Время героев».

«Время героев» – программа, нацеленная на подготовку компетентных руководителей среди участников специальной военной операции для работы в госорганах и компаниях.

Участники проходят обучение современным методам и технологиям управления и командной работе в течение двух лет.

Создать программу поручил президент России Владимир Путин. Она должна помочь ветеранам СВО найти себя в гражданской жизни, особенно после ранения и при отсутствии возможности вернуться на службу. 

Участники отбора с 15 мая будут проходить тесты управленческих способностей, которые проверены годами отбора управленцев нового типа. Оценка проводится абсолютно беспристрастно, объективно и прозрачно благодаря авторитету членов общественного совета.

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