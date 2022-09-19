 В Казани угарным газом отравились женщина и двое детей
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В Казани угарным газом отравились женщина и двое детей

Пострадавших доставили в больницу.

Город
19 сентября 2022  16:03
Автор:
Роза Габитова

В одной из квартир на улице Шамиля Усманова в Казани угарным газом отравились женщина 1985 года рождения и дети 2011,2016 годов рождения. Об этом сообщает СУ СК РФ по Татарстану. 

Предварительно, причиной отравления стало отсутствие в помещении необходимой вентиляции из-за поломки газового оборудования или неисправности дымохода. Пострадавшие доставлены в больницу. 

По факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани в квартире на улице Годовикова два человека отравились угарным газом.

 

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