В Казани угарным газом отравились женщина и двое детей

В одной из квартир на улице Шамиля Усманова в Казани угарным газом отравились женщина 1985 года рождения и дети 2011,2016 годов рождения. Об этом сообщает СУ СК РФ по Татарстану.

Предварительно, причиной отравления стало отсутствие в помещении необходимой вентиляции из-за поломки газового оборудования или неисправности дымохода. Пострадавшие доставлены в больницу.

По факту происшествия следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани в квартире на улице Годовикова два человека отравились угарным газом.