В Казани улицы Борисковская и Ново-Давликеевская отремонтируют до конца лета

В столице Татарстана к концу лета отремонтируют улицы Борисковская и Ново-Давликеевская. Об этом сообщили в мэрии.

На территории улиц запланированы ремонт дорожного полотна, установка 12 остановок и наружного освещения.

«Погодные условия позволяют работать по всем фронтам капитального ремонта и строительства, в том числе капремонта дорог. Благодаря нашим федеральным и республиканским программам по капитальному ремонту и строительству дорог дошли и до решения этих проблем», – отметил Ильсур Метшин.

Помимо строительства двух новых улиц, в Казани идет строительство Вознесенского тракта, готовят к открытию мост через Нижний и Средний Кабан, расширяется Горьковское шоссе.

Работы по строительству улиц Борисковская и Ново-Давликеевская стартовали около месяца назад. На сегодня их ремонт выполнен на 17%. На время закрытия улиц частично ограничено движение транспорта – автомобили временно передвигаются по одной полосе.