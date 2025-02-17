В Казани улучшились показатели работы трамвайного транспорта

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Город
17 февраля 2025  14:46

В прошлом году в Казани удалось добиться значительного улучшения в работе трамвайного транспорта. Число сходов вагонов с рельс сократилось на 13% (на 14 случаев меньше, чем в 2022 году), а количество простоев по вине службы путевого хозяйства уменьшилось на 68%. Об этом на деловом понедельнике сообщил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.  

Основные достижения  

1. Скоростной режим  

Благодаря плановому ремонту инфраструктуры удалось увеличить среднюю скорость движения трамваев до 15,8 км/ч. Однако этот показатель все еще ниже нормативного на 7–8 км/ч.  

2. Ремонт путей  

Из 132 км трамвайных путей более 70 км имеют предельный износ. В прошлом году было заменено 20 стрелочных переводов, 288 путевых тяг и 1745 деревянных шпал (из них 500 заменены на железобетонные).  

3. Контактная сеть  

Службой энергохозяйства заменено 8,7 км контактного провода с предельным износом, что позволило сократить количество простоев на 56 случаев и уменьшить время простоя на 44%. За последние четыре года заменено почти 64 км из 313 км контактного провода.  

4. Инфраструктурные проекты

- Установлено 29 новых опор контактной сети троллейбусов по ул. Даурской.  

- К саммиту БРИКС нагрузка была переведена со старых опор на 313 новых без закрытия движения транспорта.  

- Заменены шесть аварийных опор по городу.  

Проблемы и вызовы  

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что, несмотря на улучшения, проблема износа инфраструктуры остается острой. Особенно это касается кабельных линий, построенных еще в 60-х годах прошлого века.  

- Объем недоремонта, накопившийся за несколько десятилетий, настолько велик, что имеющихся финансовых ресурсов предприятий и дополнительных средств, выделяемых городом, недостаточно.  

- Проблема износа инфраструктуры была доведена до руководства республики. Раис Татарстана поручил подготовить программу ремонта городского наземного электрического хозяйства, включая контактные пути и рельсовое хозяйство.  

Новый трамвай для Казани  

Айдар Абдулхаков выразил благодарность мэру города за помощь в решении вопроса по безвозмездной передаче трехсекционного трамвая «Белкомунмаш» 2012 года выпуска из Санкт-Петербурга. В настоящее время заключен договор о передаче, проводятся торги по доставке. После ремонта и технического обслуживания трамвай будет выпущен на линию.  

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