В Казани улучшились показатели работы трамвайного транспорта

В прошлом году в Казани удалось добиться значительного улучшения в работе трамвайного транспорта. Число сходов вагонов с рельс сократилось на 13% (на 14 случаев меньше, чем в 2022 году), а количество простоев по вине службы путевого хозяйства уменьшилось на 68%. Об этом на деловом понедельнике сообщил генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Основные достижения

1. Скоростной режим

Благодаря плановому ремонту инфраструктуры удалось увеличить среднюю скорость движения трамваев до 15,8 км/ч. Однако этот показатель все еще ниже нормативного на 7–8 км/ч.

2. Ремонт путей

Из 132 км трамвайных путей более 70 км имеют предельный износ. В прошлом году было заменено 20 стрелочных переводов, 288 путевых тяг и 1745 деревянных шпал (из них 500 заменены на железобетонные).

3. Контактная сеть

Службой энергохозяйства заменено 8,7 км контактного провода с предельным износом, что позволило сократить количество простоев на 56 случаев и уменьшить время простоя на 44%. За последние четыре года заменено почти 64 км из 313 км контактного провода.

4. Инфраструктурные проекты

- Установлено 29 новых опор контактной сети троллейбусов по ул. Даурской.

- К саммиту БРИКС нагрузка была переведена со старых опор на 313 новых без закрытия движения транспорта.

- Заменены шесть аварийных опор по городу.

Проблемы и вызовы

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что, несмотря на улучшения, проблема износа инфраструктуры остается острой. Особенно это касается кабельных линий, построенных еще в 60-х годах прошлого века.

- Объем недоремонта, накопившийся за несколько десятилетий, настолько велик, что имеющихся финансовых ресурсов предприятий и дополнительных средств, выделяемых городом, недостаточно.

- Проблема износа инфраструктуры была доведена до руководства республики. Раис Татарстана поручил подготовить программу ремонта городского наземного электрического хозяйства, включая контактные пути и рельсовое хозяйство.

Новый трамвай для Казани

Айдар Абдулхаков выразил благодарность мэру города за помощь в решении вопроса по безвозмездной передаче трехсекционного трамвая «Белкомунмаш» 2012 года выпуска из Санкт-Петербурга. В настоящее время заключен договор о передаче, проводятся торги по доставке. После ремонта и технического обслуживания трамвай будет выпущен на линию.