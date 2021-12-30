 В Казани уменьшилось число травм от катания на тюбингах
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В Казани уменьшилось число травм от катания на тюбингах

Безопасно прокатиться на «ватрушке» можно на оборудованной площадке в парке Горького.

Город
30 декабря 2021  12:55
Автор:
Карина Кострулева

В Казани стало меньше случаев травм от катания на тюбингах. Об этом на пресс-конференции заявил врач-травматолог-ортопед травматологии № 3 ГКБ№ 7 Булат Зиатдинов.

«По наблюдениям нашей клиники, тюбингов стало меньше. Мы наконец-то донесли до людей, в том числе с помощью СМИ, что нужно о себе задуматься. Хотя все-таки новости где-то проскальзывают», — отметил травматолог.

Также он подчеркнул, что в тюбингах нет ничего страшного, если кататься на подготовленных площадках. 

«Как например, обустроенные площадки в парке Горького. То есть в конце ската никакого удара не происходит. Если кататься на необорудованном склоне, то травмы неизбежны. Особенно, если это травмы грудной клетки или головы, которые моментально приводят к летальному исходу», — заключил врач.

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