В Казани уменьшилось число травм от катания на тюбингах

В Казани стало меньше случаев травм от катания на тюбингах. Об этом на пресс-конференции заявил врач-травматолог-ортопед травматологии № 3 ГКБ№ 7 Булат Зиатдинов.

«По наблюдениям нашей клиники, тюбингов стало меньше. Мы наконец-то донесли до людей, в том числе с помощью СМИ, что нужно о себе задуматься. Хотя все-таки новости где-то проскальзывают», — отметил травматолог.

Также он подчеркнул, что в тюбингах нет ничего страшного, если кататься на подготовленных площадках.

«Как например, обустроенные площадки в парке Горького. То есть в конце ската никакого удара не происходит. Если кататься на необорудованном склоне, то травмы неизбежны. Особенно, если это травмы грудной клетки или головы, которые моментально приводят к летальному исходу», — заключил врач.