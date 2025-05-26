В Казани УНИКС сыграет с «Локомотивом-Кубанью» за бронзовые медали

Сегодня в 19:30 в казанском «Баскет Холле» стартует серия матчей за третье место Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Бронзовый призер турнира определится в формате «до трех побед» по схеме 2-2-1, где первые две игры пройдут в Казани.

Обе команды подошли к серии после драматичных полуфиналов. УНИКС, занявший третье место в регулярном чемпионате, не смог взять ни одной игры у действующих чемпионов – московского ЦСКА, проиграв все четыре матча. В то же время «Локомотив-Кубань», финишировавший четвертым в регулярке, провел напряженную семиматчевую битву с петербургским «Зенитом», уступив в решающем матче со счетом 3-4.

Интересно, что в четвертьфинале краснодарцы уверенно прошли екатеринбургский «Уралмаш» со счетом 3-1, демонстрируя стабильную игру на протяжении всего плей-офф.

Сегодняшний матч обещает быть принципиальным – оба клуба стремятся завершить сезон на высокой ноте, завоевав бронзовые медали. Особое внимание будет приковано к казанской команде, которой предстоит реабилитироваться после неудачного полуфинала перед своими болельщиками.