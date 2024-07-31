В Казани усиленно очищают ливневки

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Город
31 июля 2024  15:39
Автор:
Владислав Косолапкин

Проливные дожди в столице Татарстана заставили городские службы перейти на усиленный режим работы. В городе ликвидируют локальные подтопления.

В МУП «Городское благоустройство» рассказали, что на казанские улицы выехали три бригады со спецоборудованием. Ливневки уже прочистили на ряде городских улиц, включая Дзержинского, Халева, Подлужной, Габдуллы Тукая, Тэцовской и другие.

Основной причиной засоров называют листья и ветки, которые смывает дождь. Мусор забивает решетки ливневой канализации и не дает пройти воде.

Помимо городских коммунальщиков в Казани очисткой улиц занимаются бригады, сформированные четырьмя предприятиями.

О подтоплениях казанцы могут сообщит по номерам телефона: +7 (843 )555-07-96 и +7 (843) 223-19-29.

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