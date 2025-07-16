В Казани усилят контроль за скоростным режимом на Горьковском шоссе из-за роста ДТП

В Казани приняты дополнительные меры по повышению безопасности на наиболее опасных участках дорог. Решение было озвучено на заседании городской комиссии по БДД под руководством руководителя исполкома Рустема Гафарова.

За первое полугодие 2025 года в городе произошло 534 ДТП, что на 13 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако проблема скоростного режима остается острой — именно превышение скорости стало основной причиной 489 зарегистрированных столкновений.

Среди аутсайдеров называются Горьковское шоссе, улица Краснококшайская и Вознесенский тракт, где зафиксировано 260 ДТП. Трагическим примером стало смертельное происшествие 14 июля на Вознесенском тракте, когда водитель на скорости 150 км/ч потерял управление.

«Мы усиливаем контроль на проблемных участках, — заявил начальник городской Госавтоинспекции Михаил Савин. — Количество патрульных машин и мобильных камер фиксации скорости будет увеличено».