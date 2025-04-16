В Казани установилась аномально теплая и ветреная погода

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Республика
16 апреля 2025  17:34

Сегодня днем в Казани усилился ветер, порывы которого местами достигают 15 м/с. По прогнозам, завтра ветер может стать еще сильнее. Несмотря на это, температура остается по-летнему высокой — до +20°C днем.

Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такая погода вызвана теплыми воздушными массами со Средиземного моря. Они принесли в европейскую часть России аномальное тепло — в некоторых регионах столбики термометров поднимаются до +25°C.

По словам метеоролога, в ближайшие дни температура будет превышать климатическую норму на 6-8 градусов.

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