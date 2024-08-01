В Казани установили фандоматы для сбора бутылок в двух парках

На сайте мэрии города сообщают, что в Горкинско-Ометьевском парке и у ЖК «Салават Купере» установили фандоматы для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку.
Отмечается, что за сдачу тары на переработку горожанам будут начисляться бонусы в приложении, которые в дальнейшем можно будет поменять на скидки у партнеров проекта.
Установленные фандоматы принимают тару объемом до 2 литров. Для удобства жителей на самих аппаратах размещена инструкция, на которой рассказан порядок действий для получения бонусов.
Точное месторасположение аппаратов:
Горкинско-Ометьевский парк – возле кафе по адресу проспект Победы, 69;
Салават Купере – в мастерской парка.