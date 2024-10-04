В Казани установили один из мощнейших котлов в городе

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Город
4 октября 2024  11:10

В Казани на улице Музыкальной произошла замена теплового оборудования в котельной «Казэнерго». Здесь установлен новый котел с мощностью 12 Гкал/час, который значительно повысит эффективность работы и обеспечит дополнительное отопление для 500 новых потребителей.

Новый котел, произведенный в Пскове, способен работать как на газе, так и на жидком топливе. Это не только уменьшит затраты, но и сделает процесс отопления более экологичным.

Работы по замене оборудования начались в июле, для установки пришлось разбирать стену, так как котел не проходил в проем. Специалисты планируют завершить монтаж до 25 ноября.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, в этом году АО «Казэнерго» провело капитальный ремонт 22 котельных, что позволяет уверенно подходить к наступающему отопительному сезону. Теперь котельная на улице Музыкальной, с долгой историей, будет снабжать теплом не только 15,5 тысячи жителей Кировского района, но и новые строящиеся объекты.

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