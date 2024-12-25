В Казани установили предельные тарифы за проезд в общественном транспорте

В Казани утверждены максимально допустимые тарифы на услуги общественного транспорта в 2025 году. Постановление стало доступно на сайте антикоррупционной экспертизы.

Согласно новому документу, стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях составит 43 рубля. Эта цена будет действовать как при расчетах наличными, так и при использовании банковских карт.

Для пользователей транспортной карты (ТК) стоимость одной поездки также составит 43 рубля. Однако, при оплате ТК на 100 и более поездок, цена снизится до 33 рублей, что касается карт, дающих возможность совершать фиксированное количество поездок в определенный срок.

Стоит отметить, что плата за провоз багажа взимается отдельно от основной стоимости проезда.

Максимально допустимые тарифы начнут действовать с 1 января и продлятся до 31 декабря 2025 года.