В Казани установили причины хлопка газа в доме на Максимова

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Город
25 января 2024  11:11
Автор:
Виктория Осинина

Прокуратура Авиастроительного района Казани завершила проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в казанской многоэтажке, сообщает Прокуратура Татарстана. 

Установлено, что причинами инцидента стали нарушения при монтаже газовой плиты  сотрудниками ЭПУ «Казаньгоргаз». 

В адрес генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» внесено представление с требованием устранить причины и условия выявленных нарушений, а также наказать виновных сотрудников.

Напомним, в одной из многоэтажек на Максимова в Казани взорвался газ. Произошло это на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже. Загоревшуюся тюль жильцы потушили до прибытия пожарных. 

От взрыва были повреждены межкомнатная дверь и обшивка стены прихожей, а также стеклопакет пластикового окна на кухне. 

Прокуратурой была организована проверка.

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