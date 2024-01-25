В Казани установили причины хлопка газа в доме на Максимова

Прокуратура Авиастроительного района Казани завершила проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в казанской многоэтажке, сообщает Прокуратура Татарстана.

Установлено, что причинами инцидента стали нарушения при монтаже газовой плиты сотрудниками ЭПУ «Казаньгоргаз».

В адрес генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» внесено представление с требованием устранить причины и условия выявленных нарушений, а также наказать виновных сотрудников.

Напомним, в одной из многоэтажек на Максимова в Казани взорвался газ. Произошло это на кухне двухкомнатной квартиры на пятом этаже. Загоревшуюся тюль жильцы потушили до прибытия пожарных.

От взрыва были повреждены межкомнатная дверь и обшивка стены прихожей, а также стеклопакет пластикового окна на кухне.

Прокуратурой была организована проверка.