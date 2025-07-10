В Казани устроят большой дворовый праздник с концертом и футболом

Сегодня, 10 июля, во дворе дома №15 на улице Карбышева в Советском районе Казани пройдет веселый праздник для жителей. Гостей ждет насыщенная программа: концерт с участием известных татарских артистов, зона с настольными играми, мастер-классы и даже футбольный матч между командами микрорайонов «Азино» и «Танкодром», сообщается на сайте мэрии Казани.

На сцене выступят Государственный камерный хор Республики Татарстан, народный артист РТ Фанис Калимуллин, заслуженные артисты Алия Калимуллина и Артур Мингазов, а также певец Ильгиз Шайхразиев. Помимо концерта, гости смогут поучаствовать в благотворительной ярмарке от организации «Добрая Казань», сделать семейные фото в специальной фотозоне и поиграть в любимые дворовые игры.

Администрация Советского района приглашает всех желающих и просит захватить с собой сладости и чай для общего стола. Праздник начнется в 16.45. Вход свободный!

