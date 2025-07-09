В Казани устроят праздник «Лето в Татарстане» с концертом и играми

news_top_970_100
Город
9 июля 2025  16:14
Автор:
Елизавета Черкина

11 июля в детском парке «Калейдоскоп» Приволжского района Казани развернется яркий праздник для всей семьи. С 16.30 гостей ждет насыщенная программа: творческие мастер-классы, чемпионат по мини-футболу, любимые дворовые игры и благотворительная ярмарка от организации «Добрая Казань». Особой изюминкой станет клуб по шитью «Казаночка» от проекта «Жизнелюб». Об этом сообщается на сайте мэрии Казани. 

Концертная программа порадует выступлениями Государственного камерного хора под руководством Миляуши Таминдаровой, заслуженной артистки РТ Марины Карповой и заслуженного артиста РТ Рустема Насыбуллина. Также на сцену выйдут творческие коллективы Вахитовского и Приволжского районов.

Праздник пройдет при хорошей погоде в уютной атмосфере детского парка. Организаторы приглашают всех желающих провести этот летний вечер интересно и с пользой. Вход на мероприятие свободный для всех гостей.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане за полгода построили и обновили более 500 вышек сотовой связи
Цивилев и Минниханов встретились с будущими энергетиками
В Казани устроят праздник «Лето в Татарстане» с концертом и играми
В Татарстане стартует фестиваль добрососедства
В Татарстане стартует фестиваль добрососедства
Казанская пенсионерка лишилась 1,1 млн рублей из-за мошенников
«Пари НН» начнёт сезон 2025/26 в Казани
Сын тренера Кудашова перешёл в «Нефтехимик» на правах аренды
Николай Глухов покинул «Нефтяник»