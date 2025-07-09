В Казани устроят праздник «Лето в Татарстане» с концертом и играми

11 июля в детском парке «Калейдоскоп» Приволжского района Казани развернется яркий праздник для всей семьи. С 16.30 гостей ждет насыщенная программа: творческие мастер-классы, чемпионат по мини-футболу, любимые дворовые игры и благотворительная ярмарка от организации «Добрая Казань». Особой изюминкой станет клуб по шитью «Казаночка» от проекта «Жизнелюб». Об этом сообщается на сайте мэрии Казани.

Концертная программа порадует выступлениями Государственного камерного хора под руководством Миляуши Таминдаровой, заслуженной артистки РТ Марины Карповой и заслуженного артиста РТ Рустема Насыбуллина. Также на сцену выйдут творческие коллективы Вахитовского и Приволжского районов.

Праздник пройдет при хорошей погоде в уютной атмосфере детского парка. Организаторы приглашают всех желающих провести этот летний вечер интересно и с пользой. Вход на мероприятие свободный для всех гостей.