 В Казани утром было выявлено 13 пассажиров электротранспорта без QR-кодов
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В Казани утром было выявлено 13 пассажиров электротранспорта без QR-кодов

Из-за отсутствия QR-кодов вчера не пустили в общественный транспорт 51 человека.

Город
14 декабря 2021  12:15
Автор:
Николай Лукоянов

В Казани утром 14 декабря было выявлено 13 пассажиров электротранспорта без QR-кодов, сообщает Комитет по транспорту Казани.

7 человек было выявлено в трамваях и троллейбусах и 6 человек – в метрополитене. Конфликтов не происходило, вызовов полиции не понадобилось.

Также утром было выявлено 34 человека без масок, из которых 25 человек надели маски после замечания, остальные 9 пассажиров покинули салон транспорта.

За 13 декабря в казанском общественном транспорте было выявлено 60 пассажиров без QR-кодов, также в общественный транспорт не допустили 51 человека. В общей сложности транспортом не смогли воспользоваться 111 человек, что составляет  0,02% от общего пассажиропотока в городе.

 

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