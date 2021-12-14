В Казани утром было выявлено 13 пассажиров электротранспорта без QR-кодов

В Казани утром 14 декабря было выявлено 13 пассажиров электротранспорта без QR-кодов, сообщает Комитет по транспорту Казани.

7 человек было выявлено в трамваях и троллейбусах и 6 человек – в метрополитене. Конфликтов не происходило, вызовов полиции не понадобилось.

Также утром было выявлено 34 человека без масок, из которых 25 человек надели маски после замечания, остальные 9 пассажиров покинули салон транспорта.

За 13 декабря в казанском общественном транспорте было выявлено 60 пассажиров без QR-кодов, также в общественный транспорт не допустили 51 человека. В общей сложности транспортом не смогли воспользоваться 111 человек, что составляет 0,02% от общего пассажиропотока в городе.