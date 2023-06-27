В Казани утвердили дату авиационного фестиваля «Я выбираю небо!». В этом году праздник пройдет 5 августа на территории, прилегающей к Центру семьи «Казан». Распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Мероприятие проведут «в целях популяризации авиации». Также фестиваль будет связан со 100-летием основания отечественной гражданской авиации и 90-летием основания центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ РФ.

Напомним, в прошлом году фестиваль состоялся 6 августа. В программе участвовали авиационная группа «Стрижи», порядка 20 воздушных судов. Также была организованы работа детских площадок, выступления парашютистов и концертная программа.