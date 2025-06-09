В Казани утвердили проект Центра фигурного катания имени Алины Загитовой

Власти Татарстана дали официальное добро на строительство Центра фигурного катания под руководством олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Объект появится по адресу: ул. Портовая, 2, на месте стадиона «Водник» в центральной части Казани.

Решение было принято на заседании межведомственной комиссии по градостроительной деятельности под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Глава республики отметил, что проект соответствует концепции развивающегося микрорайона «Новая Портовая» и станет украшением города.

«Все наши спортивные объекты выдержаны в едином стиле, а этот центр будет особенно красивым», – подчеркнул Минниханов. Главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина добавила, что локация идеально подходит для такого современного спортивного комплекса.

Напомним, что планы по созданию школы фигурного катания Загитовой в Казани обсуждались с июня 2023 года. Проект несколько раз пересматривался – первоначальная стоимость в 1 млрд рублей была признана чрезмерной. После оптимизации бюджета в мае 2024 года министр спорта РТ Владимир Леонов сообщил о готовности к реализации.

Новый центр станет частью масштабного преобразования территории «Новая Портовая» и будет учитывать исторический контекст местности. Точные сроки начала строительства пока не называются, но власти подтвердили, что проект окончательно утвержден и ждет своей реализации.