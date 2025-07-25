В Казани увековечили память героя Сталинградской битвы в граффити

На фасаде дома №14/1 по улице Толстого появился масштабный мурал, посвященный ветерану Великой Отечественной войны Александру Шахназарову. Художественная композиция, созданная в рамках всероссийской акции «Граффити. Защитник», изображает портрет почетного жителя Казани вместе с юнармейцем, символизируя преемственность поколений.

Фото: министерство образования и науки РТ

Торжественная церемония открытия собрала родственников героя, представителей власти и общественных организаций. Сын ветерана Сергей Шахназаров выразил благодарность организаторам за сохранение памяти о подвиге отца. В мероприятии приняли участие заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина, представители районной администрации и регионального отделения «Юнармии».

Александр Шахназаров, участник легендарной Сталинградской битвы, проживал в этом доме до своей кончины. Инициатива юнармейцев по созданию памятного граффити поддержана Министерством образования и науки РТ как важный элемент патриотического воспитания молодежи.

После минуты молчания в честь героя участники церемонии сделали памятные фотографии у нового мурала, который стал еще одним напоминанием о подвиге поколения победителей.