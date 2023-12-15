В Казани увеличат число контейнеров для сбора перерабатываемого мусора

На аппаратном совещании в Казанской мэрии 11 декабря среди прочих тем обсуждался и вопрос вторичной переработки отходов. Докладчиком по нему выступил генеральный директор ООО «УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов.

По его словам, на мусоросортировочной станции отбирают всего 10% «условно полезных» отходов. Этого, конечно, недостаточно. Поэтому регоператор в ближайшее время намерен увеличить эту долю. Для этого по всему городу устанавливают специальные желтые сетки. В них можно складывать не только ПЭТ-упаковку, как раньше. Такие сетки предназначены для сбора четырех фракций: стекла, пластика, бумаги и металла. Таким образом, пояснил Чекашов, можно будет существенно увеличить объемы сбора перерабатываемого мусора. На сегодня желтые сетки установлены на 1492 контейнерных площадках в Казани. До конца года планируют добавить еще 821. А для полного внедрения дуального сбора отходов необходимо установить дополнительно еще полторы тысячи штук. Так что цель близка.

Руководитель УК «ПЖКХ» развеял миф о том, что весь мусор с площадки забирает одна и та же машина. На самом деле для содержимого желтых сеток предусмотрены отдельные маршруты прямо до МПС-1. Занимаются вывозом такого мусора два отдельных мусоровоза. На станции сортировки работники дополнительно сортируют мусор и что-то отправляют на переработку.

Пилотный (пока) проект «Точка сбора» предполагает прием у населения целых 12 фракций: пластика, стекла, бумаги, порубочных остатков (после вырубки и распила деревьев), ламп, батареек, текстиля, мелких строительных отходов, пленки, термометров и загрязненных канистр. Правда, пока все это великолепие принимают в Казани только по одному адресу - возле дома №6 по улице Васильченко. Не каждый туда поедет отвозить мусор. Но несмотря на это, здесь удалось собрать 150 кг вторсырья. «При необходимости можно рассмотреть возможность строительства аналогичных объектов в каждом районе», - добавил Чекашов.

Кроме того, осенью в городе наконец появились точки для сбора изношенных покрышек. Они расположены вблизи шиномонтажных мастерских, причем в каждом районе. На сегодня уже порядка 600 кубометров резины ушло на переработку.

Чекашов порадовал новостью казанцев, заботящихся об экологии, - в самое ближайшее время в городе начнется реализация проекта по сбору новогодних елок. Не стоит ждать марта, чтобы выбросить на помойку отслужившее новогоднее украшение дома. Лучше зимой отнести зеленую красавицу в один из временных пунктов приема, которые скоро откроет УК «ПЖКХ» около торговых центров. Из деревца получится прекрасная щепа. Ее применят в городских парках и скверах для мульчирования и обогащения почвы.