В Казани увеличилось число укрытий в многоквартирных домах до 1,7 тыс.

В Казани количество укрытий в подвальных помещениях многоквартирных домов возросло до 1,7 тысячи, что на 500 больше, чем в предыдущем году. Теперь свыше 1,7 миллиона человек сможет воспользоваться этими укрытиями, учитывая, что население Казани составляет чуть более 1,3 миллиона.

Этот рост обусловлен выполнением поручения мэра Казани Ильсура Метшина. Администрация районов, совместно с управляющими компаниями, эффективно приводит укрытия в соответствие с нормативными требованиями.

«В период 2022-2023 годов была проведена инвентаризация. Определено более 2,5 тысяч помещений, подходящих под новые параметры. В прошлом году установлены новые требования для укрытий, и в октябре-ноябре была проведена повторная инвентаризация. На ноябрь 2024 года у нас зарегистрировано 1,2 тысячи таких помещений, а сегодня их уже почти 1,7 тысячи», – сообщил Сергей Чанкин, начальник управления гражданской защиты.

В настоящее время осуществляется работа по уравновешиванию численности укрытий в микрорайонах с их нехваткой. Изучается опыт приграничных городов, находящихся в зоне возможных конфликтов. Одним из решений могут стать быстровозводимые укрытия, предназначенные для быстрой установки в различных условиях. Управление гражданской защиты продолжает инвентаризацию.

Сергей Чанкин акцентировал внимание на различии между укрытиями и убежищами. Убежища, как правило, располагаются на предприятиях, которые продолжают функционировать даже в условиях ЧП или военного времени. Укрытия – это подвальные помещения, паркинги и другие заглубленные места, предназначенные для укрытия населения. Коммуникации внутри них должны обеспечивать беспрепятственный проход в случае необходимости.

Состояние жилья в городе разнообразно: некоторые подвалы страдают от подтопления, другие нуждаются в ремонте. Управляющие компании МКД обязаны привести укрытия в нормативное состояние, соответствующее поручению мэра Казани.

Сотрудники управления гражданской защиты проводят рейды по проверке подвальных помещений многоквартирных домов и социальных учреждений, таких как школы и детские сады. На повторное обследование выделено время в один месяц, а инспекция также следит за тем, чтобы доступ в укрытия был простым и безопасным. Жителям МКД рекомендовано проводить собрания для назначения ответственных за хранение ключей от укрытий. Согласно законодательству о контртеррористической защищенности, подвалы не могут быть открыты постоянно. Владелец ключа обязан обеспечивать доступ в укрытие при возникновении угрозы.

Важно помнить, что доверять следует только надежным официальным источникам, таким как МЧС Татарстана. В случае наличия укрытия в доме, рекомендуется переходить туда; если оно далеко, стоит выяснить, какое место в квартире будет наиболее безопасным. Применяйте правило двух стен, где первая стенка защитит от давления ударной волны, а вторая – от осколков.

Для безопасности жителям верхних этажей следует спуститься в подвал. Не забывайте о том, что лестничные пролетах с окнами представляют опасность, а лифты использовать запрещено. Пожилым людям и людям с инвалидностью необходимо предлагать помощь. Также в случае угрозы можно спуститься в подземный переход или парковку.