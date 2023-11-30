В Казани уже есть пострадавшие от гололеда

Одновременно с корреспондентом в травмпункт пришла 65-летняя Елена Евгеньевна, которая в понедельник поскользнулась около крылечка супермаркета на ул. Четаева.

- Крылечко-то там почищено, а вот после него лед, причем как стекло, - поделилась пенсионерка. - Я еще не сразу упала, развернулась как фигуристка, потом скользила. В итоге со всего размаха всей своей массой упала боком на ступеньки. Тележка в сторону отлетела. Люди меня подняли, предложили скорую вызвать, но я отказалась. Зашла в магазин, говорю двум сотрудникам - молодым парням: «Вы крыльцо почистили, а вот рядом лед оставили. Хоть соль насыпьте». Они мне отвечают: «А это не наше дело». Меня такой ответ возмутил, думаю написать жалобу на магазин. А если человек перелом шейки бедра получит или вовсе насмерть разобьется?

Елена Евгеньевна думала, что отлежится пару дней и боль уйдет, однако боль не отступала, стало тяжело дышать. В итоге вчера женщина все же пришла в травмпункт, чтобы исключить серьезную травму. Корреспондент «КВ» дождалась результатов исследования. Оказалось, у пациентки ушиб грудной клетки. Ей назначили амбулаторное лечение.

- На этой неделе в понедельник у нас было семь человек, получивших различные травмы из-за гололеда, во вторник по этой причине приходил один, - рассказал заведующий травмпунктом Рустем Садыков. - Гололед есть, ходить действительно сложно. Я и сам на днях чуть не упал. Однако наплыва пациентов пока нет. Сложно прогнозировать, когда он будет, ведь это зависит от погоды. Самое страшное - ледяной дождь, когда дорога превращается в каток. Но сейчас всем приходят сообщения на телефон о неблагоприятной погоде. Поэтому, если на дворе явный гололед, пожилым людям лучше всего не выходить из дома, потому что они могут получить, к примеру, перелом шейки бедренной кости. В целом рекомендую в гололед носить обувь с нескользящей подошвой или использовать ледоступы. Кто-то наклеивает на подошву пластырь.

По словам Рустема Ильгизовича, в «сезон гололеда» в среднем за сутки обращаются 10 - 15 человек. Среди переломов лидируют переломы лучевой кости, лодыжек, позвонков.

- От переломов или растяжения в области голеностопного сустава никто не застрахован, - уточнил Садыков. - Если это растяжение, то лечение займет до месяца, а при переломе - до четырех.