В Казани в 200 раз увеличилось количество штрафов за благоустройство города

Количество штрафов за ненадлежащее благоустройство в Казани взлетело в 2024 году в 200 раз по сравнению с прошлым годом. Такой резкий скачок связан с аномальными снегопадами прошедшей зимой и подготовкой города к саммиту БРИКС.

С начала года зафиксировано 816 случаев нарушений, что само по себе является антирекордом. Примечательно, что почти половина из них пришлась на период подготовки к международному саммиту.

Как поясняют в администрации города, чаще всего штрафы выписывают за неубранный снег и сосульки на крышах, ненадлежащее состояние фасадов зданий и прилегающих территорий, а также за неправильно размещенные вывески.