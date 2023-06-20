 В Казани в 2023-м откроются четыре новые школы – это рекорд для города
news_header_top_970_100

В Казани в 2023-м откроются четыре новые школы – это рекорд для города

Всего в столице РТ работают 169 городских школ и 31 частная.

Город
20 июня 2023  16:15
Автор:
Валерий Саидов

В столице Татарстана в 2023 году откроются четыре новые школы, что служит рекордным показателем за  всю историю города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр Казани Ильсур Метшин проконтролировал ход строительства в одной из школ – она расположилась на ул. Курынова в Советском районе города.

 

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

«Школа рассчитана на 1501 место, где будут учиться школьники 5-11 классов. Также особенностями учреждения станут ресторан, психолого-педагогические классы и блоки по различным профессиональным областям: человек-человек, человек-природа, человек-техника, человек-художественный образ и человек-знаковая система, чтобы учащиеся легко могли выбрать нужную для себя сферу в дальнейшем», – отметили в мэрии.

 

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

Общее число детей, на которое рассчитаны четыре новых школы – 6 тыс. человек. В Казани работают 169 муниципальных школ и 31 частная. Всего в общеобразовательных учреждениях города обучаются свыше 166 тыс. учеников

 

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Казанцы смогут поучаствовать в ночном забеге, спортивном ориентировании и велогонке в июле
Власти Татарстана начнут подготавливать необходимые средства защиты населения от ЧС
КАМАЗ с 1 июля повысит оклады работников на 10%
В Казани в 2023-м откроются четыре новые школы – это рекорд для города
Председателя Госсовета Татарстана рекомендовали к избранию в Академию наук РТ
Минуллина противопоставила ПМЭФ и KazanForum: «У нас площадка пока не с такой большой историей»
В Татарстане похоронили четырех детей, погибших от пожара в частном доме
Глава Минцифры РТ: «Хочу поблагодарить IT-армию Украины за бесплатный аудит нашей защиты»