В Казани в 2023-м откроются четыре новые школы – это рекорд для города

В столице Татарстана в 2023 году откроются четыре новые школы, что служит рекордным показателем за всю историю города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр Казани Ильсур Метшин проконтролировал ход строительства в одной из школ – она расположилась на ул. Курынова в Советском районе города.

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

«Школа рассчитана на 1501 место, где будут учиться школьники 5-11 классов. Также особенностями учреждения станут ресторан, психолого-педагогические классы и блоки по различным профессиональным областям: человек-человек, человек-природа, человек-техника, человек-художественный образ и человек-знаковая система, чтобы учащиеся легко могли выбрать нужную для себя сферу в дальнейшем», – отметили в мэрии.

Фото: © пресс-служба мэрии Казани

Общее число детей, на которое рассчитаны четыре новых школы – 6 тыс. человек. В Казани работают 169 муниципальных школ и 31 частная. Всего в общеобразовательных учреждениях города обучаются свыше 166 тыс. учеников