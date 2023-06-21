В Казани в 2023-м появятся три новых площадки для занятий рок-музыкой

В столице Татарстана в этом году откроются три новых клуба для занятий молодежью рок-музыкой. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Одну из действующих рок-площадок для продростков – клуб «Сандугач» – посетил мэр Ильсур Метшин.

Одна из таких площадок расположится в строящимся в Советском районе города Доме культуры – там планируют открыть музыкальную студию.

«Главное – чтобы подростковые рок-клубы были в шаговой доступности для молодежи. Со своей стороны создадим все необходимые условия для хорошего звука в помещении. Казань всегда была столицей рока, поэтому важно сохранять и продолжать традиции», – отметил Ильсур Метшин.

Финансирование новых трех рок-студий будет проходить через два канала – за счет средств федерального и республиканского грантов и посредством закупок оборудования.

Наряду с этим в Казани пройдет ежегодный музыкальный фестиваль под открытым небом «Рок-волна». В этом году фестиваль пройдет при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и Росмолодежи в рамках программы «Регион для молодых».