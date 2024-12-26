В Казани в 2024 году из канализации извлекли 4,5 тонны мусора

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Город
26 декабря 2024  10:04

В 2024 году в Казани коммунальные службы предоставили данные о работе системы сточных вод. Жителям города напоминают о необходимости бережного отношения к канализации и правильного удаления отходов.

С начала года из канализационной системы Казани было удалено более 4,5 тысяч тонн мусора. Также зарегистрировано свыше 15,2 тысяч случаев засоров, вызванных неправильным использованием канализации, особенно сбросом бытового мусора в трубы. Это не только приводит к засорам, но и создает проблемы в жилых домах. 

Специалисты отметили, что в праздничные моменты, особенно на Новый год, нагрузка на системы сточных вод значительно увеличивается, и количество засоров возрастает в выходные и праздничные дни.

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Новости
В Казани в 2024 году из канализации извлекли 4,5 тонны мусора
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