В Казани в 2024 году отремонтируют 40 участков дорожной инфраструктуры

В этом году в программу ремонта дорог попали 40 проезжих частей, сообщили на аппаратном совещании в городской мэрии. Из этого числа больше 6 км – это 9 дорог – будет обновлено по программе «Безопасные качественные дороги».

Выделяется больше 16 млрд рублей.

Масштабные изменения ожидаются к предстоящим мероприятиям – играм и саммиту стран БРИКС. К лету строители завершат работы на 8 участках, а к осени – на 21.

Также ожидается ремонт дорог в СНТ «Островок», «Мечта», «Ивушка», «Табигать», «Автомобилист», «50 лет Победы».

«Объемы работ огромные», – сказал руководитель исполкома города Рустем Гафаров.

Сейчас расширяются дороги на улице Вишневского с проспекта Универсиады и на Туфана Миннулина, Хади Такташа и Нурихана Фаттаха. Ремонтируются мосты в поселках Кадышево и Константиновка.

В мэрии напомнили, что продолжается реконструкция Горьковского шоссе и строительство Вознесенского тракта. Обе трассы проложат до М7.

Ожидается, что к концу года в Казани доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, достигнет 85%.