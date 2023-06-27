В Казани в 2024 году проведут спортивные игры БРИКС по 22 видам спорта

Спортивные игры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проведут в Казани в июне будущего года. Как сообщил сегодня министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов, планируется, что соревнования будут проводиться по 22 видам спорта.

«На следующий год Казани доверено право провести спортивные игры стран БРИКС.В Казани осенью пройдет саммит БРИКС, но мы хотим сделать отдельную программу, мероприятие. Они [игры] отдельно проводятся, но носят демонстрационный характер. Мы же хотим сделать большой праздник спорта. Предварительно об этом договорились. На саммите БРИКС наши коллеги такую идею поддержали, чтобы в Казани в июне следующего года до проведения Олимпийских Игр провести спортивные игры БРИКС предварительно с 4 по 18 июня. Мы понимаем, еще есть время до Олимпиады и удастся привести сюда лучших спортсменов. Но если будет ситуация складываться по-другому, будем привозить юношеские сборные. Пока собрали программу из 22 видов спорта, но программа еще не утверждена», – рассказал он на брифинге, посвященном проведению крупных летних спортивных событий в Татарстане.

По словам Леонова, министры спорта стран БРИКС озвучили пожелание о включение национальных видов спорта.

«От каждой страны мы хотим предложить по одному виду спорта. Пока предложили от Бразилии капоэйро, от Китая – гоо, от ЮАРа – джуксей, от Индии – кабадди, от России – борьбу на поясах», – отметил он.

Итоговая программа, со слов министра, будет утверждена с учетом позиции стран БРИКС.

«По нашим подсчетам, в играх смогут принять участие порядка 5 тыс. спортсменов. Также в рамках события мы хотим провести встречу министров спорта стран БРИКС с 9 по 8 июня», – резюмировал Леонов.