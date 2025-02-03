В Казани в 2025 году откроются три новых отеля

В этом году Казань пополнится тремя новыми отелями: четырех- и пятизвездочным «Миллениум Панорама», а также четырехзвездочным «Муниб-отель». Ожидается, что эти объекты увеличат номерной фонд города на 521 номер, что соответствует 1 042 местам. Об этом сообщила директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова на деловом понедельнике.

«В прошлом году мы уже открыли два новых отеля. Теперь с открытием еще трех объектов количество мест для размещения в городе значительно возрастет», — отметила Санникова.

В 2024 году в столице республики также начали работу два новых отеля – четырехзвездочный «Дион Инн» на 173 номера и бутик-отель «Сомов» на 8 номеров.

На сегодняшний день в Казани функционируют 233 средства размещения, которые предлагают 8 212 номеров и 17 217 мест. При этом средняя загрузка отелей за 2024 год составила 62%.