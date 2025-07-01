В Казани в аэропорту изъяли 8 краснокнижных попугаев

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Город
1 июля 2025  16:27
Автор:
Елизавета Черкина

В международном аэропорту «Казань» таможенники пресекли нелегальный ввоз краснокнижных попугаев из Средней Азии стоимостью более 1,6 млн. рублей. Восемь птиц находились в деревянном ящике. Хозяин попугаев рассказал, что купил птиц для разведения и продажи, однако разрешительных документов на пернатых у него не было. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Птиц изъяли и передали сотрудникам межрегионального Управления Росприроднадзора, которые поместят их в «Казанский зооботсад». К слову, попугаи были идентифицированы как «Жако краснохвостый» (Psittacus erithacus). Этот вид подпадает под действие Конвенции СИТЕС и внесен в Красную книгу РФ.

В отношении жителя РТ возбуждено уголовное дело за контрабанду особо ценных животных. Ему грозит наказание в виде штрафа до 1 млн. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

 

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