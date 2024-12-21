В Казани в аэропорту введены временные ограничения из-за атаки беспилотников

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Город
21 декабря 2024  10:06

Аэропорт Казань временно приостановил свою работу в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщила Росавиация в своем Telegram-канале.

"Для защиты гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 21 декабря, введены временные ограничения на деятельность аэропорта Казань. В данный момент воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы", – сообщает ведомство.

Росавиация отметила, что экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для гарантии безопасности полетов, которая является главным приоритетом.

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