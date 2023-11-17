В Казани в ближайшее воскресенье пройдут соревнования по карате

19 ноября в казанском Центре бокса и настольного тенниса состоится турнир по киокусинкай «Казанский барс». Это одно из самых популярных направлений в карате. Презентовавший это мероприятие президент и основатель Федерации киокусинкай России Александр Танюшкин раскрыл, что на соревнования приедут около 300 каратистов из 15 регионов страны. «Мы впервые проведем в Татарстане свои соревнования. Это будет очень хорошее зрелище», — отметил он.

Исполнительный директор региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Киокусинкай Республики Татарстан» (организатор мероприятия) Алексей Нягин рассказал, что «изюминкой данного турнира будет церемония открытия, куда будут приглашены люди, которые заложили фундамент киокусинкай в Татарстане». Начало мероприятия в 10 часов. Вход для всех желающих свободный.