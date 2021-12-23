В Казани демонтируют девять киосков по продаже воды

В Казани демонтируют девять самовольно установленных киосков по продаже воды. Всего будет демонтировано 18 объектов в городе, в том числе торговые. Распоряжение об этом опубликовано в сборнике документов и муниципальных правовых актов исполкома Казани.

Из документа следует, что киоски с водой будут демонтированы по следующим адресам: возле дома №4 по ул.Блюхера, возле домов №7 и 15 по ул. Восход, вблизи домов №89в, 168 и 193 по ул. Декабристов, вблизи дома №16 по ул. Исаева, возле дома №82б по ул. Восстания и возле дома №3 по ул. Ютазинская.

На данный момент большинство владельцев объектов не установлены. С 24 по 28 декабря владельцы могут самостоятельно демонтировать объекты. Если этого не произойдет, то они будут снесены в принудительном порядке.