В Казани в больницах остаются 13 пациентов, зараженных ботулизмом

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Город
28 июня 2024  14:09
Автор:
Эндже Гарафиева

По состоянию на сегодняшний день в больницах Казани остаются 13 человек, зараженных ботулизмом. Об этом сообщил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

Семь человек находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из 13 пациентов ни одного ребенка. Сегодня планируется выписка пациентов, но точное число выписываемых пока не известно.

По словам Дмитрия Лопушова, остальные зараженные ботулизмом находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение. Вся партия зараженной продукции уже выявлена и изъята. Продолжается исследование продуктов, которые стали причиной отравления.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Надежда Авдонина сообщила, что в Татарстане своевременно были выявлены все оставшиеся зараженные продукты на складах. Они были направлены на исследования в Московскую область. Работы в этом направлении продолжаются.

Отвечая на вопрос о планировании новых механизмов контроля за продукцией после этого случая, Надежда Авдонина отметила, что этим должны заниматься федеральные органы. Пока таких поручений не было.

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