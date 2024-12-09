В Казани поздравили участников СВО и тех, кто помогает фронту

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Сегодня в Казани прошло праздничное мероприятие «Родные строки», приуроченное ко Дню Героев Отечества. Его гостями стали участники и ветераны СВО, члены их семей, представители средств массовой информации и общественных организаций, волонтеры и другие неравнодушные люди, оказывающие поддержку участникам СВО.

- Эта встреча – не только дань уважения военным, людям, которые проливают кровь на специальной военной операции, но и тем, кто ждет родных и близких из зоны боевых действий, - отметил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. - Еще мы здесь собрали творческих людей, которые посылают лучи поддержки, собирают помощь и формируют общественное мнение. Очень важно было состыковать эти составляющие, чтобы посмотреть друг другу в глаза, вдохновиться.

Помощник премьер-министра РТ Владимир Майстренко в своём приветственном слове сказал, что День героев

Отечества посвящен не только тем, кто получил высокие награды, но и тем, кто защищал и защищает Отечество.