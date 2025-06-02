В Казани в день празднования Курбан-байрама автобусы будут ходить до 2 часов ночи

news_top_970_100
Город
2 июня 2025  11:22

В преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам, который отмечается 6 июня, городские власти Казани приняли особые меры для удобства верующих. Как сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов, в праздничный день ряд автобусных маршрутов начнет работу уже в 2:00 утра, чтобы обеспечить транспортную доступность к мечетям.

Основные праздничные мероприятия начнутся в 3:00 с традиционной проповеди в мечетях. Для комфортного передвижения верующих будут задействованы автобусные маршруты №6, 10, 15, 30 и троллейбусный маршрут №2. После утренней молитвы в 17 специально отведенных местах города пройдет обряд жертвоприношения.

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане модернизируют трассу Альметьевск – Муслюмово
В Казани запланировано благоустройство семи общественных пространств в 2025 году
Татарстан запускает масштабную экологическую проверку автотранспорта
Татарстан повысил прожиточный минимум до 26 482 рублей
Рейд на строительном объекте Казани: девять иностранных работников с нарушениями
В Казани в день празднования Курбан-байрама автобусы будут ходить до 2 часов ночи
Прокуратура пресекла незаконные полеты на воздушном шаре в Набережных Челнах
520 млн для Татарстана: как распределят субсидии на промпарки