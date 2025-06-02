В Казани в день празднования Курбан-байрама автобусы будут ходить до 2 часов ночи

В преддверии мусульманского праздника Курбан-байрам, который отмечается 6 июня, городские власти Казани приняли особые меры для удобства верующих. Как сообщил начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Ильгиз Сарманов, в праздничный день ряд автобусных маршрутов начнет работу уже в 2:00 утра, чтобы обеспечить транспортную доступность к мечетям.

Основные праздничные мероприятия начнутся в 3:00 с традиционной проповеди в мечетях. Для комфортного передвижения верующих будут задействованы автобусные маршруты №6, 10, 15, 30 и троллейбусный маршрут №2. После утренней молитвы в 17 специально отведенных местах города пройдет обряд жертвоприношения.