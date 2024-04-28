В Казани в ДТП пострадал мотоциклист

Накануне днем на улице Габишева столкнулись автомобиль и мотоцикл. Подробнее об этом рассказала начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани майор полиции Алия Валиева.

«45-летний водитель автомобиля «Пежо», по предварительным данным в нарушение п. 8.9 ПДД РФ не уступил дорогу мотоциклом «Ямаха» под управлением 37-летнего водителя приближающемуся справа и совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение», - рассказала она.

Для предупреждения нарушений ПДД водителями мотоциклов в Казани проводится профилактическое мероприятие «Мотоцикл».