В Казани в ДТП пострадал мотоциклист

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Город
28 апреля 2024  11:23
Автор:
Владислав Косолапкин

Накануне днем на улице Габишева столкнулись автомобиль и мотоцикл. Подробнее об этом рассказала начальник отделения пропаганды БДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Казани майор полиции Алия Валиева.

«45-летний водитель автомобиля «Пежо», по предварительным данным в нарушение п. 8.9 ПДД РФ не уступил дорогу мотоциклом «Ямаха» под управлением 37-летнего водителя приближающемуся справа и совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение», - рассказала она.

Для предупреждения нарушений ПДД водителями мотоциклов в Казани проводится профилактическое мероприятие «Мотоцикл».

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