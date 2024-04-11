В Казани в этом году 48% наездов на пешеходов произошло по их вине вне «зебры»

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Город
11 апреля 2024  09:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Казанская Госавтоинспекция назвала главные причины, по которым в столице Татарстана за три месяца произошло 107 наездов на пешеходов.

52 наезда случилось вне пешеходных переходов из-за несоблюдения правил дорожного движения или неосторожности. Все остальные – по несоблюдению ПДД водителями на пешеходном переходе и самими пешеходами.

4 человека за этот период погибли, 107 — получили травмы разной степени тяжести.

Нарушают правила одинаково и водители, и пешеходы. Перехода по «зебре» не достаточно, чтобы обезопасить себя на дороге. Важно убедиться, что горит разрешающий сигнал светофора. Для водителей – в любых случаях контролировать скоростной режим и точно быть уверенным, что рядом нет пешеходов, особенно детей, которые могут попасть под колёса автомобиля.

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