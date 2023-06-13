В Казани в этом году благоустроят 31 общественное пространство. Об этом сообщили в пресс-службе «Нашего двора».

В голосовании приняли участие 363 тысячи жителей, из них 228 173 голосов отдали за дворы. В опросе по созданию дружелюбной среды поучаствовали 103 147 человек. Каждый житель старше 14 лет мог отдать голос только за одно общественное пространство и один двор. Голосование проходило с 15 апреля по 31 мая.

В Казани победителями стали бульвар Серова, озеро Чайковое, набережная озера Нижний Кабан, сквер у ЖД вокзала Восстание - Пассажирская. С полным списком территорий можно ознакомиться на сайте.

Активнее всех были жители Казани, они отдали 111 984 голоса, из них 71 900 - за дворы, Набережных Челнов - 48 856 голосов, из них 34 064 – за дворы и Нижнекамского района - 24642 голосов, из них 17239 – за дворы. Также активно голосовали жители Альметьевского, Зеленодольского и Бугульминского районов.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани открылся первый двор строительного сезона 2023 года по программе «Наш двор».