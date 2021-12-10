 В Казани в этом году откроют 20 новогодних городков
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В Казани в этом году откроют 20 новогодних городков

Такие городки будут открыты для посетителей в поселках Северный, Сухая река, на филармонии и в др. местах.

Город
10 декабря 2021  18:56
Автор:
Николай Лукоянов

В столице Татарстана в этом году откроют 20 новогодних городков, сообщили в казанской мэрии.

Такие городки будут открыты для посетителей в поселках Северный, Сухая река, Отары, Петровский, Мирный, Дербышки, Крутушка, Борисоглебское, Кадышево.

Новогодние городки будут также расположены в парках: Сосновая роща, Урицкого, Крылья Советов.

В скверах «Авангард», Звездный, Музыкальный, у КЦ «Чулпан», филармонии, на ул. Карбышева, в Старо-Татарской слободе и на бульваре по ул. Фучика также будут находится новогодние городки.

По традиции, главная елка Казани будет собирать вокруг себя людей  в Ново-Савиновском районе у Центра семьи «Казан».

 

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