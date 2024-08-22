В Казани в конце августа откроется мечеть Аль-Марджани

В Казани завершается масштабная реставрация мечети Аль-Марджани, одной из старейших каменных мечетей, расположенной на улице Каюма Насыри. Об этом сообщает Комитет РТ по охране ОКН.

«Объем работ практически завершен, на следующей неделе планируем открытие мечети после реставрации», – сообщил руководитель комитета Иван Гущин.

Мечеть была построена в конце XVIII века по личному разрешению императрицы Екатерины II местными татарскими мастерами по проекту губернского архитектора В.И. Кафтырева. Строительство финансировалось за счет пожертвований верующих.

Реставрационные работы проводились в два этапа. В рамках противоаварийных мероприятий были усилены все конструкции, включая фундаменты, проведены гидрофобизация стен, ремонт трещин на сводах и фасадах мечети, усиление минарета и ремонт кровли.

Также были заменены системы вентиляции, отопления, кондиционирования, внутреннего водопровода, водоотведения, электроснабжения и слаботочных сетей.

Реставраторы вернули фасадам мечети исторический облик в барочном стиле, включая воссоздание пяти типов капителей, восстановление барочных профилей карнизов, а также декор, карнизы и тяги из декоративно-художественного металла.

Исторический вид окон мечети был восстановлен, в том числе с установкой цветных стекол в верхнюю арочную фрамугу.

Сейчас на завершающей стадии находится благоустройство исторической территории с реставрацией каменной ограды и четырех пристроев.